Кроме того, в разведке подчеркнули, что также обе стороны будут полагаться на приборы ночного видения. Все это должно продолжаться до начала тепла в начале весны 2024 года.

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В разведке Британии рассказали о влиянии погоды на боевые действия в Украине

В недавнем заявлении британская разведка сказала, что в настоящее время в Украине держится морозная погода. Ведомство также подчеркнуло, что несмотря на то, что в течение следующей недели ожидают небольшое потепление, земля в зоне боевых действий все будет оставаться мерзлой.

По прогнозам разведки, в связи с промерзанием почвы условия передвижения по пересеченной местности заметно улучшатся в течение января и февраля, вплоть до периода оттепелей в марте. Оттепель уже со временем приведет к все более сложным условиям для передвижения.

Кроме того, по данным британской разведки, в Украине существенно увеличился снежный покров, что потенциально мешает маневренности из-за его глубины. Этот фактор ограничит удобство передвижения в регионе.

В разведке также подчеркнули дополнительные трудности для обеих сторон боевых действий спустя короткий световой день. Там отметили, что это усложняет оперативные условия как для ВСУ, так и для российских оккупантов, обостряя их

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