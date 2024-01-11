Крім того, у розвідці підкреслили, що також обидві сторони покладатимуться на прилади нічного бачення. Усе це має тривати аж до початку тепла на початку весни 2024 року.

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У розвідці Британії розповіли про вплив погоди на бойові дії в Україні

У нещодавній заяві британська розвідка сказала, що наразі в Україні тримається морозна погода. Відомство також наголосило, що попри те, що протягом наступного тижня очікують невелике потепління, земля у зоні бойових дій все є лишатиметься мерзлою.

За прогнозами розвідки, у зв'язку з промерзанням ґрунту, умови пересування по перетнутій місцевості помітно покращаться протягом січня та лютого, аж до періоду відлиг у березні. А відлига вже згодом призведе до дедалі складніших умов для пересування.

Крім того, за даними британської розвідки, в Україні суттєво збільшився сніговий покрив, що потенційно заважає маневровості через його глибину. Цей фактор обмежить зручність пересування в регіоні.

У розвідці також підкреслили додаткові труднощі для обох сторін бойових дій через короткий світловий день. Там зазначили, що це ускладнює оперативні умови як для ЗСУ, так і для російських окупантів, загострюючи їхні

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