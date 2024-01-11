Крім того, у розвідці підкреслили, що також обидві сторони покладатимуться на прилади нічного бачення. Усе це має тривати аж до початку тепла на початку весни 2024 року.
До теми Росія має проблеми з операціями через відсутність переваги у повітрі, – розвідка Британії
У розвідці Британії розповіли про вплив погоди на бойові дії в Україні
У нещодавній заяві британська розвідка сказала, що наразі в Україні тримається морозна погода. Відомство також наголосило, що попри те, що протягом наступного тижня очікують невелике потепління, земля у зоні бойових дій все є лишатиметься мерзлою.
За прогнозами розвідки, у зв'язку з промерзанням ґрунту, умови пересування по перетнутій місцевості помітно покращаться протягом січня та лютого, аж до періоду відлиг у березні. А відлига вже згодом призведе до дедалі складніших умов для пересування.
Крім того, за даними британської розвідки, в Україні суттєво збільшився сніговий покрив, що потенційно заважає маневровості через його глибину. Цей фактор обмежить зручність пересування в регіоні.
У розвідці також підкреслили додаткові труднощі для обох сторін бойових дій через короткий світловий день. Там зазначили, що це ускладнює оперативні умови як для ЗСУ, так і для російських окупантів, загострюючи їхні
Зеленський пояснив, чому не можна ставити на "паузу" бойові дії
- Володимир Зеленський заявив, що "пауза" на полі бою на території України не означає вже тимчасове призупинення війни. Глава держави наголосив, що така ситуація лише шкодитиме нашій державі й гратиме на руку Росії.
- Президент підкреслив, що у нашого військово-політичного керівництва є усвідомлення про проблеми Росії з виробництвом зброї. Адже вони не можуть накопичити достатньо дронів, ракет і снарядів для просування на фронті.
- Зрештою глава держави сказав, що дати "паузу" Росії означає ризикнути, а вже через 2 – 3 роки країна-агресорка "може переїхати нас". Тому він так би не ризикував.