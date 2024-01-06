Зокрема, Україна довела, що літаки окупантів уразливі на території нашої держави. Яскравим прикладом цього, на думку британського відомства, було збиття 3 літаків Су-34 на Південному напрямку.

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У британській розвідці оцінили проблеми росіян у повітрі

У нещодавньому звіті британського відомства відзначили, що ворожа тактична авіація відігравала ключову роль в штурмі українського плацдарму, розташованого на східному березі Дніпра. Однак після успішного збиття нашими військовими трьох російських літаків Су-34 над півднем України Росія значно скоротила свої пілотовані операції в регіоні, і ця тенденція спостерігалася до кінця грудня 2023 року.

Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18 загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм,

– зазначили у розвідці.

Водночас у звіті відомства підкреслили, що останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо українського плацдарму. Але вже на нижчому рівні, ніж до збиття літаків.

На думку розвідки Британії подібні дії з боку росіян ще раз демонструють, що нездатність встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати повсякденні операції армії країни-агресорки.

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