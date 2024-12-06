Выводы ISW относительно событий войны в Украине и России передает 24 Канал. Также основные продвижения российских войск и ВСУ.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 6 декабря
- Украинские войска продвинулись в пределах Курской области. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло в центре Дарьино, к юго-востоку от Коренево.
- Также ВСУ восстановили позиции к северу от Харькова 5 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это касается улицы Дружбы в юго-западной части Глубокого.
- Российские войска 4 и 5 декабря продолжали наступательные операции на линии Купянск – Сватово – Кременная, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Так же на Северском и Часовярском направлениях.
- Но россияне незначительно продвинулись в центре Торецка и к юго-западу от города. Геолокационные кадры показывают, что это касается улицы Светлая и отвалов шахты "Центральная".
Карты боевых действий войны в Украине и России 5 декабря / Иллюстрации ISW
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- Российские войска 5 декабря продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Однако продвинулись в направлении Курахово, в частности в южной Сонцевке, к северо-западу от города.
- Российские силы продвинулись и на северо-запад от Угледара. Геолокационные кадры показывают, как они поднимают флаг над центром Романовки, к северу от Угледара, что указывает на то, что россияне недавно захватили этот населенный пункт.
- 5 декабря российские войска продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но никакого подтвержденного продвижения не сделали. На западе Запорожской области в районе Роботино и Новоданиловки также не продвигались, как и на Херсонщине.