Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Россия не имеет значительного запаса систем "Орешник", и сам Путин это фактически признал, – Moscow Times

Путин заявляет о росте экономики, однако цифры свидетельствуют о проблемах

На инвестиционном форуме российского государственного банка "ВТБ" 4 декабря Путин заявил, что российская экономика вырастет на четыре процента до конца 2024 года, а ВВП России вырос на 4,1 процента с января по октябрь 2024 года.

"Путин, вероятно, пытается обеспечить экономическую стабильность, несмотря на сообщения о том, что Россия может повысить ключевую процентную ставку до 25 процентов в декабре 2024 года, после того как российский Центральный банк уже повысил ключевую процентную ставку до 21 процента в октябре 2024 года", – говорится в отчете ISW.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина 4 декабря заявила, что ЦБ может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. "Путин молчаливо признал некоторые экономические проблемы 4 декабря, призвав Центральный банк сдержать инфляцию", – пишут аналитики.

Российское государственное издание РБК сообщило 4 декабря со ссылкой на данные Центрального банка, что наличные сбережения россиян упали до исторического минимума и "наличные рубли составляют лишь 15 процентов сбережений российских граждан".

Глава Кремля также похвастался, что уровень безработицы в России является рекордно низким – 2,3%. Однако аналитики связывают это с мобилизацией.

"Путин не обратил внимание на то, что уровень безработицы среди молодежи, вероятно, является рекордно низким, поскольку многие молодые российские мужчины воюют в Украине и что Россия испытывает значительную нехватку рабочей силы".