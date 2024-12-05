Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

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Путін заявляє про зростання економіки, проте цифри свідчать про проблеми

На інвестиційному форумі російського державного банку "ВТБ" 4 грудня Путін заявив, що російська економіка зросте на чотири відсотки до кінця 2024 року, а ВВП Росії зріс на 4,1 відсотка з січня по жовтень 2024 року.

"Путін, ймовірно, намагається забезпечити економічну стабільність, незважаючи на повідомлення про те, що Росія може підвищити ключову процентну ставку до 25 відсотків у грудні 2024 року, після того як російський Центральний банк уже підвищив ключову процентну ставку до 21 відсотка в жовтні 2024 року", – ідеться в звіті ISW.

Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна 4 грудня заявила, що ЦБ може підвищити ключову ставку на найближчому засіданні ради директорів ЦБ. "Путін мовчазно визнав деякі економічні проблеми 4 грудня, закликавши Центральний банк стримати інфляцію", – пишуть аналітики.

Російське державне видання РБК повідомило 4 грудня з посиланням на дані Центрального банку, що готівкові заощадження росіян впали до історичного мінімуму і "готівкові рублі складають лише 15 відсотків заощаджень російських громадян".

Глава Кремля також похвалився, що рівень безробіття в Росії є рекордно низьким – 2,3%. Проте аналітики пов’язують це з мобілізацією.

"Путін не звернув увагу на те, що рівень безробіття серед молоді, ймовірно, є рекордно низьким, оскільки багато молодих російських чоловіків воюють в Україні і що Росія відчуває значну нестачу робочої сили".