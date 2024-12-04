Основні тези перекаже 24 Канал з посиланням на The Moscow Times. Вже багато експертів дедалі частіше говорять, що "Орешник" – просто піар.

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Москва вибудувала довкола "Орешника" цілу кампанію

Погрози Кремля застосувати ядерну зброю, які він роками вміло використовував для залякування європейських політиків, вже не такі ефективні, як колись, і експерти, і західні лідери закликають ігнорувати їх. Саме тому кремлівські піарники порекомендували розпочати масовану піар-кампанію навколо "Орешника",

– пояснили медійники.

Вони поговорили з колишнім російським військовим інженером, і той сказав: реально на серійне виробництво "Орешника" підуть роки. Російська бюрократія неефективна, а оборонка відстає в інноваціях.

"Навіть відносно прості проєкти, не пов'язані з ракетами, можуть зайняти від п'яти до семи років. Цей удар по Україні, схоже, був першим випробуванням ракет "Орешник", – розповів він.

Інженер переконаний: розгортання експериментальної зброї в реальному бойовому сценарії, швидше за все, має на меті вплинути на громадську думку, а не продемонструвати нові військові можливості.

З ним згоден Павло Аксьонов, військовий аналітик російської служби BBC. Він наголосив, що Путін занадто довго розмахував ядерною палицею, тож тепер вдався до нової лякалки. Удар "Орешником" багато днів коментували російські чиновники, політики і блогери. Тому можна вважати, що це була ціла піар-кампанія.

"Орешник" нічого не знищив, він не буде доступний для армії найближчим часом, але всі бояться. Люди думали, що у Путіна немає інструментів для ескалації. Але потім з'явилися іранські балістичні ракети, потім північнокорейські, і навіть північнокорейські солдати. Виявилося, що у нього є методи ескалації – але не так багато, як у Заходу,

– зауважив Аксьонов.