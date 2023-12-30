О главных новостях 30 декабря, ситуации на фронте, новых военных преступлениях россиян и событиях на международной арене пишет 24 Канал.
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Под Москвой нашли мертвым отца спикера Кирилла
В городе Виднее Московской области вечером 29 декабря обнаружили тело 90-летнего мужчины. По данным пропагандистов, это отец журналиста и спикера патриарха Кирилла – Владимира Легойды.
Тело нашли на обочине дороги в овраге. По данным росСМИ, мужчине нанесли по меньшей мере 18 ударов ножом.
Смертельное ДТП в Польше
В Польше 21 декабря произошло смертельное ДТП вблизи границы с Украиной. В результате нее погиб один человек. Теперь водителю украинского микроавтобуса грозит до 8 лет тюрьмы.
Польша предупредила Россию в случае повторения ракетных провокаций
Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский поделился деталями встречи с временным поверенным в делах России. Андрей Ордаш был вызван "на ковер" после того, как российская крылатая ракета залетела в воздушное пространство Польши.
Как отметил Бартошевский, Ордаш после встречи должен был четко понять, что повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Польши, поскольку это испытание ее эффективности и подхода к обороне.
Через две недели Россия потеряла еще 5 офицеров, - росСМИ
РосСМИ провели расследование и опубликовали собственную оценку потерь оккупантов. Интересно, что за две недели было ликвидировано 5 офицеров: полковника и четырех подполковников. Расследователи подчеркнули, что 2023 стал для России еще более "потерянным", чем 2022 год.
На Хмельнитчине взрывы: область атаковали "Шахеды"
Российские захватчики в очередной раз атаковали Хмельницкую область "Шахедами". Прогремели взрывы.