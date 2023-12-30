02:06, 30 декабря

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский поделился деталями встречи с временным поверенным в делах России. Андрей Ордаш был вызван "на ковер" после того, как российская крылатая ракета залетела в воздушное пространство Польши.

Как отметил Бартошевский, Ордаш после встречи должен был четко понять, что повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Польши, поскольку это испытание ее эффективности и подхода к обороне.