Про головні новини 30 грудня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини росіян і події на міжнародній арені пише 24 Канал.
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Під Москвою знайшли мертвим батька речника Кирила
У місті Видне Московської області ввечері 29 грудня виявили тіло 90-річного чоловіка. За даними пропагандистів, це батько журналіста та речника патріарха Кирила – Володимира Легойди.
Тіло знайшли на узбіччі дороги в яру. За даними росЗМІ, чоловіку завдали щонайменше 18 ударів ножем.
Смертельна ДТП у Польщі
У Польщі 21 грудня сталася смертельна ДТП поблизу кордону з Україною. Внаслідок неї загинула одна людина. Тепер водійці українського мікроавтобуса загрожує до 8 років ув'язнення.
Польща попередила Росію у разі повторення ракетних провокацій
Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський поділився деталями зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Росії. Андрєя Ордаша викликали "на килим" після того, як російська крилата ракета залетіла у повітряний простір Польщі.
Як зазначив Бартошевський, Ордаш після зустрічі мав чітко зрозуміти, що повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Польщі, оскільки це випробування її ефективності та підходу до оборони.
За два тижні Росія втратила ще 5 офіцерів, – росЗМІ
РосЗМІ провели розслідування й опублікували власну оцінку втрат окупантів. Цікаво, що за два тижні було ліквідовано 5 офіцерів: полковника та чотирьох підполковників. Розслідувачі наголосили, що 2023 рік став для Росії ще більш "втратним", аніж 2022.
На Хмельниччині вибухи: область атакували "Шахеди"
Російські загарбники вкотре атакували Хмельницьку область "Шахедами". Прогриміли вибухи.