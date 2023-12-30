02:06, 30 грудня

Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський поділився деталями зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Росії. Андрєя Ордаша викликали "на килим" після того, як російська крилата ракета залетіла у повітряний простір Польщі.

Як зазначив Бартошевський, Ордаш після зустрічі мав чітко зрозуміти, що повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Польщі, оскільки це випробування її ефективності та підходу до оборони.