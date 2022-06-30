Об этом на брифинге сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает 24 канал. Он отметил, что в течение последних трех суток враг существенно нарастил интенсивность ракетных ударов по территории Украины и нуждается в новом вооружении.

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"И для пополнения текущих потерь в технике россияне снимают с хранения необходимые образцы вооружения и военной техники. Как стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, начиная с апреля этого года, это происходит по всей территории России", - отметил Мотузяник.

Он добавил, что вооружение снимают с хранения, восстанавливают и готовят к отправке в районы оперативного назначения даже с Калининградской области и острова Сахалин.

Применяют высокоточное оружие

Спикер рассказал, что Кремль продолжает удерживать на белорусской территории ракетно-зенитные подразделения, а также самолеты оперативно-тактической авиации. Их привлекают для ударов по гражданским объектам.

Чтобы уничтожить важнейшие военные и гражданские объекты, избавить Украину от стратегических запасов, а также сорвать планы по поставке военной техники от иностранных партнеров, Россия продолжает применять высокоточное оружие средств поражения наземного, воздушного и морского базирования,

– сообщил Мотузяник.

Что происходит на оккупированных территориях

Кроме ситуации с вооружением, Мотузяник рассказал о социально-экономической ситуации на временно оккупированной Россией территории Украины. Она продолжает ухудшаться. Разведка сообщает, что в Мариуполе и в большинстве захваченных российскими захватчиками территорий практически все запасы пищи, а также вещей первой потребности исчерпаны. Новой поставки из России не происходит.

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По словам спикера, по сравнению с началом июня, есть значительный рост цен на основные группы товаров и уменьшение объемов так называемой гуманитарной помощи. К тому же Россия активизирует меры, направленные на русификацию захваченных территорий.

"Особое внимание уделяется выведению из обращения украинской гривны и увеличению объемов рублей, а также навязыванию местным российским практикам деятельности во всех сферах жизни", - сказал Мотузяник.

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