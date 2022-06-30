Про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає 24 канал. Він зазначив, що протягом останніх трьох діб ворог суттєво наростив інтенсивність ракетних ударів по території України й потребує нового озброєння.

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"І для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння і військової техніки. Як стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, починаючи з квітня цього року це відбувається по всій території Росії", – зазначив Мотузяник.

Він додав, що озброєння знімають зі зберігання, відновлюють і готують до відправки до районів оперативного призначення навіть з Калінінградської області й острова Сахалін.

Застосовують високоточну зброю

Речник розповів, що Кремль продовжує утримувати на білоруській території ракетно-зенітні підрозділи, а також літаки оперативно-тактичної авіації. Їх залучають для ударів по цивільних об'єктах.

Аби знищити найважливіші військові та цивільні об'єкти, позбавити Україну стратегічних запасів, а також зірвати плани з постачання військової техніки від іноземних партнерів, Росія продовжує застосовувати високоточну зброю засобів ураження наземного, повітряного та морського базування,

– повідомив Мотузяник.

Що відбувається на окупованих територіях

Крім ситуації з озброєнням, Мотузяник розповів про соціально-економічну ситуацію на тимчасово окупованій Росією території України. Вона продовжує погіршуватися. Розвідка повідомляє, що в Маріуполі й в більшості захоплених російськими загарбниками територій, практично всі запаси їжі, а також речей першої потреби, вичерпано. Нового постачання з Росії не відбувається.

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За словами речника, у порівнянні з початком червня, є значне зростання цін на основні групи товарів та зменшення обсягів так званої гуманітарної допомоги. До того ж Росія активізує заходи, що спрямовані на русифікацію захоплених територій.

"Особливу увагу приділяють виведенню з обігу української гривні й збільшення обсягів рублів, а також нав'язуванні місцевим російських практик діяльності у всіх сферах життя", – сказав Мотузяник.

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