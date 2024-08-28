02:05, 28 августа

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow в России. Впрочем, Лондон не будет публично призывать к этому шагу.

В The Telegraph отметили, причина – опасения Соединенного Королевства, что подобная поддержка Украины вызовет спор с США. Ведь использование дальнобойных ракет требует интеграции с американской техникой.