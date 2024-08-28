О главных новостях за 28 августа, ситуацию на фронте, новых военных преступлениях российских захватчиков, успехах ВСУ – пишет 24 Канал.
Смотрите также Зеленский о Курской операции, F-16 и Татарова: главное с пресс-конференции президента 27 августа
В Воронежской области дроны атаковали склад боеприпасов
Оккупанты жалуются на якобы атаку дронов в Воронежской области. Ночью прогремели мощные взрывы. Россияне заявили о возгорании возле "взрывоопасных объектов".
Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: количество жертв возросло
В ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены. Всего в результате ночного ракетного удара по отелю 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.
В Ростовской области взрыв: горит нефтебаза
Пожар фиксируют в Каменском районе. Его заметили после громкого взрыва. Российские телеграм-каналы пишут о якобы атаке беспилотников.
Уничтожение "Конро Трейдера": на пароме в момент атаки было оружие
В российском порту "Кавказ" 22 августа прогремели взрывы, в результате чего уничтожен паром "Конро Трейдер". В момент атаки на нем было оружие, рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
Лондон поддерживает удары вглубь России, но есть нюанс с США
Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow в России. Впрочем, Лондон не будет публично призывать к этому шагу.
В The Telegraph отметили, причина – опасения Соединенного Королевства, что подобная поддержка Украины вызовет спор с США. Ведь использование дальнобойных ракет требует интеграции с американской техникой.
В России умер начальник отдела ФСБ по борьбе с терроризмом
Неожиданно умер начальник отдела ФСБ по борьбе с терроризмом Максим Еремин. Оккупант мог подавиться куском мяса во время ужина.
Кого обеспечат противогазами, если против Украины применят ядерное оружие
Кабмин уточнил порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты в случае применения ядерного оружия против Украины.
Средства индивидуальной защиты должны обеспечить:
- для населения, что не работает – областные, Киевская городская госадминистрации путем накопления в составе региональных материальных резервов для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые создают в соответствии с требованиями законодательства, и органами местного самоуправления – в составе местных материальных резервов;
- для работников субъектов хозяйствования, относящихся к категории гражданской защиты, – субъекты хозяйствования, пользуясь собственными средствами;
- для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав территориальных формирований и территориальных специализированных служб гражданской защиты и не входят в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты, – областные, КГГА, районные госадминистрации, органы местного самоуправления, пользуясь средствами из местных бюджетов;
- для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты, – субъектами хозяйствования, пользуясь собственными средствами;
- для работников центральных органов исполнительной власти, областных, городской, районных госадминистраций, других государственных органов – центральные органы исполнительной власти, областные, Киевская городская, районные госадминистрации, другие государственные органы, пользуясь средствами государственного бюджета
- для работников органов местного самоуправления – органы местного самоуправления за счет средств местных бюджетов.
Зеленский приказал создать военные администрации в 2 оккупированных городах Запорожья
Президент подписал указ о создании военных администраций в Пологах и Васильевке.
Сколько стоит ракета-дрон "Паляница"
Украина разработала гибридное оружие "Паляница". Вице-премьер Михаил Федоров рассказал. что стоимость каждой такой ракеты-дрона составляет менее 1 миллиона долларов.