02:05, 28 серпня

Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow в Росії. Втім, Лондон не буде публічно закликати до цього кроку.

У The Telegraph зазначили, причина – побоювання Сполученого Королівства, що подібна підтримка України викличе суперечку зі США. Адже використання далекобійних ракет потребує інтеграції з американською технікою.