Про головні новини за 28 серпня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини російських загарбників, успіхи ЗСУ – пише 24 Канал.
Дивіться також Зеленський про Курську операцію, F-16 і Татарова: головне з пресконференції президента 27 серпня
У Воронезькій області дрони атакували склад боєприпасів
Окупанти скаржаться на нібито атаку дронів у Воронезькій області. Вночі прогриміли потужні вибухи. Росіяни заявили про загоряння біля "вибухонебезпечних об'єктів".
Ракетний удар по готелю у Кривому Розі: кількість жертв зросла
У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи в Кривому Розі завершено. Всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.
У Ростовській області вибух: горить нафтобаза
Пожежу фіксують у Камєнському районі. Її помітили після гучного вибуху. Російська телеграм-канали пишуть про нібито атаку безпілотників.
Знищення "Конро Трейдера": на поромі в момент атаки була зброя
У російському порту "Кавказ" 22 серпня прогриміли вибухи, внаслідок чого знищений пором "Конро Трейдер". У момент атаки на ньому була зброя, розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.
Лондон підтримує удари вглиб Росії, але є нюанс зі США
Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow в Росії. Втім, Лондон не буде публічно закликати до цього кроку.
У The Telegraph зазначили, причина – побоювання Сполученого Королівства, що подібна підтримка України викличе суперечку зі США. Адже використання далекобійних ракет потребує інтеграції з американською технікою.
У Росії помер начальник відділу ФСБ у боротьбі з тероризмом
Несподівано помер начальник відділу ФСБ у боротьбі з тероризмом Максім Єрьомін. Окупант міг вдавитися шматком м'яса під час вечері.
Кого забезпечать протигазами, якщо проти України застосують ядерну зброю
Кабмін уточнив порядок забезпечення засобами індивідуального захисту в разі застосування ядерної зброї проти України.
Засоби індивідуального захисту мають забезпечити:
- для населення, що не працює – обласні, Київська міська держадміністрації шляхом накопичення у складі регіональних матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які створюють відповідно до вимог законодавства, та органами місцевого самоврядування – у складі місцевих матеріальних резервів;
- для працівників суб'єктів господарювання, що належать до категорії цивільного захисту, – суб’єкти господарювання, користуючись власними коштами;
- для працівників суб'єктів господарювання, які призначаються до складу територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту і не входять до складу об'єктових формувань та об'єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, – обласні, КМДА, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування, користуючись коштами з місцевих бюджетів;
- для працівників суб'єктів господарювання, які призначаються до складу об'єктових формувань та об'єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, – суб'єктами господарювання, користуючись власними коштами;
- для працівників центральних органів виконавчої влади, обласних, міської, районних держадміністрацій, інших державних органів – центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська, районні держадміністрації, інші державні органи, користуючись коштами державного бюджету
- для працівників органів місцевого самоврядування – органи місцевого самоврядування шляхом коштів місцевих бюджетів.
Зеленський наказав створити військові адміністрації у 2 окупованих містах Запоріжжя
Президент підписав указ про створення військових адміністрацій у Пологах і Василівці.
Скільки коштує ракета-дрон "Паляниця"
Україна розробила гібридну зброю "Паляниця". Віцепрем'єр Михайло Федоров розповів. що вартість кожної такої ракети-дрона становить менш як 1 мільйон доларів.