В Генштабе рассказали, что только за минувшие сутки произошло 124 боевые столкновения. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 5 ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов, совершил 4673 обстрелы, 129 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на фронте

Что происходит на Харьковском направлении: смотрите карте

Оккупанты атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте

Россияне штурмуют Лиманское направление: смотрите на карте

Российские войска атакуют на Северском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

Оккупанты атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте

Больше всего штурмов на покровском направлении: смотрите на карте

Оккупанты безуспешно атаковали на Ореховском направлении: смотрите на карте

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, три артиллерийских системы, склад боеприпасов и три других важных объекта российских захватчиков.