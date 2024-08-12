Карта боевых действий на 12 августа / Коллаж 24 Канала (фото Генштаба ВСУ)
Оккупанты продолжают ценой огромных потерь атаковать позиции украинских военных. Самой горячей ситуация остается на Покровском направлении.
В Генштабе рассказали, что только за минувшие сутки произошло 124 боевые столкновения. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 5 ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов, совершил 4673 обстрелы, 129 из них – из реактивных систем залпового огня.
Что происходит на Харьковском направлении: смотрите карте
Оккупанты атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте
Россияне штурмуют Лиманское направление: смотрите на карте
Российские войска атакуют на Северском направлении: смотрите на карте
Какая ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте
Оккупанты атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте
Больше всего штурмов на покровском направлении: смотрите на карте
Оккупанты безуспешно атаковали на Ореховском направлении: смотрите на карте
Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, три артиллерийских системы, склад боеприпасов и три других важных объекта российских захватчиков.