В Генштабе рассказали, что только за минувшие сутки произошло 124 боевые столкновения. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 5 ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов, совершил 4673 обстрелы, 129 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска.

Что происходит на Харьковском направлении: смотрите карте

На Купянском направлении количество боестолкновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

Оккупанты атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадовое и в Серебрянском лесу.

Россияне штурмуют Лиманское направление: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны отражено восемь атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

Российские войска атакуют на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

Какая ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации совершил восемь атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк.

Оккупанты атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 41 атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

Больше всего штурмов на покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Константиновки. В общем враг шесть раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Водяного и Ровнополя. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении состоялось четыре, безуспешных для врага, боестолкновения неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.

Оккупанты безуспешно атаковали на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили восемь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории России активно применял авиацию, осуществлял обстрелы приграничных населенных пунктов.

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, три артиллерийских системы, склад боеприпасов и три других важных объекта российских захватчиков.