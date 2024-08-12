У Генштабі розповіли, що лише за минулу добу відбулося 124 бойові зіткнення. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів, застосувавши 18 ракет, 65 авіаційних ударів, здійснив 4673 обстріли, 129 з них – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська.

Що відбувається на Харківському напрямку: дивіться карті

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

Окупанти атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 21 штурмову дію окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі.

Росіяни штурмують Лиманський напрямок: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

Російські війська атакують на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

Яка ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк.

Окупанти атакували на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 атаку. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки.

Найбільше штурмів на покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Костянтинівки. Загалом ворог шість разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Водяного та Рівнополя. Противник Успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири, безуспішних для ворога, боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Окупанти безуспішно атакували на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили вісім атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території Росії активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.

Також за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, три артилерійських системи, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкта російських загарбників.