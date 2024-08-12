У Генштабі розповіли, що лише за минулу добу відбулося 124 бойові зіткнення. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів, застосувавши 18 ракет, 65 авіаційних ударів, здійснив 4673 обстріли, 129 з них – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті

Що відбувається на Харківському напрямку: дивіться карті

Окупанти атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Росіяни штурмують Лиманський напрямок: дивіться на карті

Російські війська атакують на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Окупанти атакували на Торецькому напрямку: дивіться на карті

Найбільше штурмів на покровському напрямку: дивіться на карті

Окупанти безуспішно атакували на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Також за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, три артилерійських системи, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкта російських загарбників.