Окупанти продовжують атакувати українські позиції, здійснивши 124 бойові зіткнення та велику кількість ударів.
На різних напрямках фронту відбулися штурмові дії, включаючи 41 атаку на Покровському напрямку.
Сили оборони успішно відбили атаки в різних районах, стримуючи противника та завдаючи удари по його об’єктах.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями відбувались обстріли прикордонних населених пунктів.
Карта бойових дій на 12 серпня / Колаж 24 Каналу (фото Генштабу ЗСУ)
Окупанти продовжують ціною величезних втрат атакувати позиції українських військових. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку.
У Генштабі розповіли, що лише за минулу добу відбулося 124 бойові зіткнення. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів, застосувавши 18 ракет, 65 авіаційних ударів, здійснив 4673 обстріли, 129 з них – із реактивних систем залпового вогню.
Що відбувається на Харківському напрямку: дивіться карті
Окупанти атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
Росіяни штурмують Лиманський напрямок: дивіться на карті
Російські війська атакують на Сіверському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті
Окупанти атакували на Торецькому напрямку: дивіться на карті
Найбільше штурмів на покровському напрямку: дивіться на карті
Окупанти безуспішно атакували на Оріхівському напрямку: дивіться на карті
Також за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, три артилерійських системи, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкта російських загарбників.