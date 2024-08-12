Також ЗСУ перетворили тисячі одиниць ворожої техніки на металобрухт. Станом на ранок 12 серпня загальні втрати Росії у війні проти України становлять 592 000 бійців вбитими й пораненими.

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Які втрати ворога

Окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили на фронті:

особового складу – 592 000 (+1080);

танків – 8 450 (+3);

бойових броньованих машин – 16 368 (+5);

артилерійських систем – 16 728 (+65);

РСЗВ – 1 146 (+3);

засоби ППО – 919 (+1);

літаків – 366 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 472 (+73);

крилаті ракети – 2 426 (+1);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 590 (+66);

спеціальна техніка – 2 801 (+1).

Втрати ворога станом на 12 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ