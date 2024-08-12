Також ЗСУ перетворили тисячі одиниць ворожої техніки на металобрухт. Станом на ранок 12 серпня загальні втрати Росії у війні проти України становлять 592 000 бійців вбитими й пораненими.
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Які втрати ворога
Окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили на фронті:
- особового складу – 592 000 (+1080);
- танків – 8 450 (+3);
- бойових броньованих машин – 16 368 (+5);
- артилерійських систем – 16 728 (+65);
- РСЗВ – 1 146 (+3);
- засоби ППО – 919 (+1);
- літаків – 366 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 472 (+73);
- крилаті ракети – 2 426 (+1);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 590 (+66);
- спеціальна техніка – 2 801 (+1).
Втрати ворога станом на 12 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ