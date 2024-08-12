Також ЗСУ перетворили тисячі одиниць ворожої техніки на металобрухт. Станом на ранок 12 серпня загальні втрати Росії у війні проти України становлять 592 000 бійців вбитими й пораненими.

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Які втрати ворога

Окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили на фронті:

  • особового складу – 592 000 (+1080);
  • танків – 8 450 (+3);
  • бойових броньованих машин – 16 368 (+5);
  • артилерійських систем – 16 728 (+65);
  • РСЗВ – 1 146 (+3);
  • засоби ППО – 919 (+1);
  • літаків – 366 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 472 (+73);
  • крилаті ракети – 2 426 (+1);
  • кораблі /катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 590 (+66);
  • спеціальна техніка – 2 801 (+1).

Втрати ворога станом на 12 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ