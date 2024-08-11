Таку шкоду противнику вдалося завдати напередодні, 10 серпня. Епічні кадри знищення показали в Оперативно-тактичному угрупованні "Харків".

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Пілоти "Перуна" знищили російський танк

Пілоти ББС "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади вчергове знищили російський танк на Харківському напрямку.

Кожна спалена одиниця ворожої техніки наближає нас до Перемоги! Слава Героям,

– додали в ОТУ "Харків".

На Харківському напрямку спалили російський танк: дивіться відео

До речі, якщо говорити про ворожі втрати, то напередодні Військово-морські сили ЗСУ провели ще одну операцію у Чорному морі. Нашим військовим вдалося знищити одну з газових вишок окупантів. Росіяни використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство.

Зокрема, того ж дня російські "військові кореспонденти" повідомили про втрату гелікоптера Ка-52. За попередніми даними, цей вертоліт окупантів могли збити з переносного зенітного ракетного комплексу. Де саме сталося ураження, росіяни не повідомляють.