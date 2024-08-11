Такой урон противнику удалось нанести накануне, 10 августа. Эпические кадры уничтожения показали в Оперативно-тактической группировке "Харьков".

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Пилоты "Перуна" уничтожили российский танк

Пилоты ББС "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады в очередной раз уничтожили российский танк на Харьковском направлении.

Каждая сожженная единица вражеской техники приближает нас к Победе! Слава Героям,

– добавили в ОТГ "Харьков".

На Харьковском направлении сожгли российский танк: смотрите видео

Кстати, если говорить о вражеских потерях, то накануне Военно-морские силы ВСУ провели еще одну операцию в Черном море. Нашим военным удалось уничтожить одну из газовых вышек оккупантов. Россияне использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство.

В частности, в тот же день российские "военные корреспонденты" сообщили о потере вертолета Ка-52. По предварительным данным, этот вертолет оккупантов могли сбить из переносного зенитного ракетного комплекса. Где именно произошло поражение, россияне не сообщают.