Также ВСУ превратили тысячи единиц вражеской техники на металлолом. По состоянию на утро 12 августа общие потери России в войне против Украины составляют 592 000 бойцов убитыми и ранеными.

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Какие потери врага

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли на фронте:

личного состава – 592 000 (+1080);

танков – 8 450 (+3);

боевых бронированных машин – 16 368 (+5);

артиллерийских систем – 16 728 (+65);

РСЗВ – 1 146 (+3);

средства ПВО – 919 (+1);

самолетов – 366 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 472 (+73);

крылатые ракеты – 2 426 (+1);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 22 590 (+66);

специальная техника – 2 801 (+1).

Потери врага по состоянию на 12 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ