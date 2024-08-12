Также ВСУ превратили тысячи единиц вражеской техники на металлолом. По состоянию на утро 12 августа общие потери России в войне против Украины составляют 592 000 бойцов убитыми и ранеными.
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Какие потери врага
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли на фронте:
- личного состава – 592 000 (+1080);
- танков – 8 450 (+3);
- боевых бронированных машин – 16 368 (+5);
- артиллерийских систем – 16 728 (+65);
- РСЗВ – 1 146 (+3);
- средства ПВО – 919 (+1);
- самолетов – 366 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 472 (+73);
- крылатые ракеты – 2 426 (+1);
- корабли /катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 590 (+66);
- специальная техника – 2 801 (+1).
Потери врага по состоянию на 12 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ