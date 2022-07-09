США проверяют, как отреагирует россия

Такие заявления со стороны США могут являться своеобразным тестированием и проверкой реакции россии. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Слили информацию и смотрят на реакцию. Реакция все равно будет агрессивной и болезненной со стороны Москвы. А с другой стороны – смирятся и с этим. Смирятся и пойдут дальше,

– считает он.

Фейгин отметил, что ракеты 300-километровой дальности на вооружении Украины уже могут представлять угрозу Крымскому мосту.

По мнению правозащитника, это заявление, которое американскому изданию сделал генерал Филипп Бридлав, вероятно, было согласовано с Пентагоном, потому что генералы такого уровня сами ничего просто так не говорят. А он хоть и в отставке, но очень высокопоставленный и серьезный человек.

Возможность получения таких ракет – реальная

Фейгин считает, что если после этой проверки, Москва в очередной раз проглотит это, то США пойдут дальше. Так что перспектива получения Украиной ракет 300-километровой дальности растет. Это может казаться невозможным, но стоит упомянуть о начальном периоде войны, когда Запад отказывался поставлять оружие, потому что Россия могла воспринять это как непосредственное вмешательство в войну. Тогда не могло даже идти речи о поставках, например, систем ПВО. Но сейчас все кардинально изменилось.

Скорее всего, дадут и 300-километровые. Когда это произойдет – я не могу ответить. Но думаю, что к сентябрю, наверное, первые ракеты такого рода появятся.

– считает Фейгин.

Под угрозой Крымский мост

По его убеждению, Крымский мост действительно является одной из реальных мишеней, что бы там ни говорили вопреки этому. Правозащитник видит в этом незаурядный символизм.

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"Получается, что тогда все их усилия бесполезны. И не с 24 февраля, а с 2014 года. Мост – это связующая артерия между Россией и полуостровом Крым. И вдруг ее нет, что тогда? Заново начинать строить?", – риторически спросил он.

Следовательно, Фейгин убежден, что все это – информационная операция, которая имеет целью поставлять заявленное вооружение Украине.

Фейгин прокомментировал заявления о поставках Украине ракет для HIMARS 300-километровой дальности: смотрите видео