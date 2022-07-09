США перевіряють, як відреагує росія

Такі заяви з боку США можуть бути своєрідним тестуванням та перевіркою реакції росії. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Злили інформацію і дивляться на реакцію. Реакція все одно буде агресивною та болісною з боку москви. А з іншого боку – змиряться і з цим. Змиряться і підуть далі,

– вважає він.

Фейгін зауважив, що ракети підвищеної дальності на озброєнні України вже можуть бути загрозою Кримському мосту.

До прикладу правозахисник згадав заяву, яку виданню Times зробив генерал Філіп Брідлав: мовляв, Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши міст через Керченську протоку (зауважимо, що військовий мав на увазі потенційне застосування ракет Harpoon, здатних вражати цілі на відстані до 200 миль – тобто 300 кілометрів).

Фейгін вважає, що ця заява, ймовірно, була узгодженою з Пентагоном, бо генерали такого рівня самі нічого просто так не говорять. А він хоч і у відставці, але є дуже високопоставленою та серйозною людиною.

Можливість отримання таких ракет – реальна

Фейгін вважає, що якщо після цієї перевірки москва вкотре проковтне це, то США підуть далі. Тож перспектива отримання Україною різного штибу ракет 300-кілометрової дальності (серед іншого – і до HIMARS) зростає.

Це може здаватися неможливим, але варто згадати про початковий період війни, коли Захід відмовлявся постачати зброю, бо росія могла сприйняти це як безпосереднє втручання у війну. Тоді не могло навіть йти мови про постачання, до прикладу, систем ППО. Але зараз все кардинально змінилося.

Скоріш за все дадуть і 300-кілометрові. Коли це відбудеться – я не можу відповісти. Але думаю, що до вересня, напевне, перші ракети такого роду з'являться,

– вважає Фейгін.

Під загрозою Кримський міст

На його переконання, Кримський міст справді є однією з реальних мішеней, що б там не говорили усупереч цьому. Правозахисник бачить у цьому неабиякий символізм.

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"Виходить, що тоді усі їхні зусилля даремні. І не з 24 лютого, а з 2014-го року. Міст – це єднальна артерія між Росією та півостровом Крим. І раптом її немає, що тоді? Заново починати будувати?" – риторично запитав він.

Відтак, Фейгін переконаний, що усе це – інформаційна операція, яка справді має на меті постачати заявлене озброєння Україні.

Фейгін прокоментував заяви про постачання Україні ракет 300-кілометрової дальності: дивіться відео