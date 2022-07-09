Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що Токаєв також підписав указ про вихід Казахстану з угоди СНД щодо валютного комітету.

До теми росія мріє забрати три області Казахстану, – Лисянський пояснив тактику Токаєва

За словами Фейгіна, багато людей з опозиції Казахстану кажуть, що це гра і росія через Токаєва хотіла створити "темну зону" і подолати санкційний тиск. Але насправді це так не виглядає.

Правозахисник каже, що москва зі свого боку робить всі зусилля, і це виглядає як економічна конфронтація на рівні “відповісти на відповідь”. Типу Казахстан щось робить – його діям відповідає москва.

Казахстан готовий постачати нафту до Європи в обхід росії – це безумовно антиросійський крок. Це ніж в саме "м'ясо" путіна. І далі ця ситуація буде посилюватися,

– заявив Фейгін.

У москві почалися консультації з "назарбаєвським кланом

За його словами, з москви доходять чутки, що там вже почалися консультації з "назарбаєвським кланом". Мовляв, що вони погарячкували у січні, що лишили Токаєва (президентом Казахстану – 24 канал).

"Зараз ці назарбаєвці будуть казати: "От бачте, а ми вам говорили, його треба було “прибирати”. Я не виключаю, що ми скоро побачимо ситуацію в Казахстані, схожу на ту, яка відбувалася в січні", – пояснив Фейгін.

Чи може це бути "виставою" путіна та Токаєва

На думку правозахисника, це не "вистава". Він каже, що це паралельно йде відіграш, який нічим не закінчиться.

Адже там проблема в тому, що у нафтогазовому бізнесі Казахстану доля росії мінімальна. Там майже немає присутності росії, натомість є Китай, Нідерланди, Британія, США тощо,

– сказав він.

Тому, як вважає Фейгін, Казахстан не буде інвестувати в росію.

"Це спроба не довести ситуацію до межі. Завжди цей відіграш є. Ми ж розуміємо, що публічно ніхто не буде виражати свої інвективи (критику). Адже навіть російські пропагандисти почали казати, що Казахстан – зрадник", – зауважив він.

Водночас російські бізнесмени переїжджають до Казахстану, щоб обходити санкції. Фейгін каже, що Захід все це бачить і стежить за цим. І в якийсь момент це все прикриють, треба час.

Дивіться повне інтерв'ю з Марком Фейгіним: відео 24 каналу



До слова, нещодавно Токаєв під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі наголосив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі. Він заявив про це у присутності президента росії владіміра путіна.