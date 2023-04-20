Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, больше всего подразделений оккупантов находится в Донецкой и Луганской областях. На Юге сейчас гораздо меньшая группировка.
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Почему оккупанты сосредоточились на Востоке
Как подчеркнул Свитан, с военной точки зрения российские оккупанты сделали все правильно. Они оставили определенное количество войск на Юге, чтобы сдерживать наступательные действия украинских защитников. Также это позволит им быстро уйти в случае неудачи.
Вывести большое количество войск очень сложно. Вывести их гораздо труднее, чем кинуть в наступление. Тогда ведь будут большие потери. Поэтому они и держат минимальное количество войск для сдерживания наступления,
– рассказал Свитан.
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Основная группировка оккупантов расположена в районе Донецкой и Луганской областей и в Крыму. Также это может демонстрировать, что оккупанты готовят плановый уход из Запорожской и Херсонской областей из-за успешного контрнаступления ВСУ.
Подразделения из Запорожской области будут выводить в сторону Мариуполя и Ростова. Из Херсонской области, скорее всего, планируют отходить в Крым,
– считает Свитан.
Потери оккупантов в войне против Украины
- Украинские военные продолжают смело защищать родную землю. Так, с начала полномасштабного вторжения они уничтожили уже 184 420 российских захватчиков.
- За прошедшие сутки, 19 апреля, украинские защитники отправили на "концерт Кобзона" еще 670 оккупантов.
- Кроме того, Россия уже потеряла в войне 3667 танков, 7120 боевых бронированных машин, 2825 артиллерийских систем, 539 реактивных систем залпового огня.