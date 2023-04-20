Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, больше всего подразделений оккупантов находится в Донецкой и Луганской областях. На Юге сейчас гораздо меньшая группировка.

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Почему оккупанты сосредоточились на Востоке

Как подчеркнул Свитан, с военной точки зрения российские оккупанты сделали все правильно. Они оставили определенное количество войск на Юге, чтобы сдерживать наступательные действия украинских защитников. Также это позволит им быстро уйти в случае неудачи.

Вывести большое количество войск очень сложно. Вывести их гораздо труднее, чем кинуть в наступление. Тогда ведь будут большие потери. Поэтому они и держат минимальное количество войск для сдерживания наступления,

– рассказал Свитан.

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Основная группировка оккупантов расположена в районе Донецкой и Луганской областей и в Крыму. Также это может демонстрировать, что оккупанты готовят плановый уход из Запорожской и Херсонской областей из-за успешного контрнаступления ВСУ.

Подразделения из Запорожской области будут выводить в сторону Мариуполя и Ростова. Из Херсонской области, скорее всего, планируют отходить в Крым,

– считает Свитан.

Потери оккупантов в войне против Украины