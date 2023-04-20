Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он отметил, что страны Запада хотят максимально подготовить Украину к контрнаступлению, чтобы война не превратилась в затяжной конфликт.

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Союзники помогают нам сделать контрнаступление успешным

По его словам, союзники Украины стремятся, чтобы контрнаступление ВСУ было как можно более успешным и стало переломным моментом в войне, после которого любые попытки России вернуть территории будут напрасны.

Если он не состоится или станет неэффективным, то это будет для коллективного Запада и США "эпик фейл". Мы понимаем, что российские оккупанты стремятся к этому,

– отметил Бочкала.

Роман Бочкала о новостях вокруг ожидаемого контрнаступления ВСУ: смотреть видео

Он добавил, что страны Запада, прежде всего США, понимают, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше фокус будет смещаться не в пользу Украины. В мире обостряются политические конфликты, которые могут перерасти в новые войны, как ситуация с Тайванем.

"Нужно различать контрнаступление и победу – это разные вещи. Для большинства украинцев победа – это деоккупация всей территории Украины, включая Крым. Если мы рассмотрим официальные заявления наших западных союзников, то увидим, что они также декларируют, что Крым – это Украина и его нужно деоккупировать. Но для выполнения этой задачи требуется не только очередной пакет военной помощи, а эта сложная и многокомпонентная задача и ее выполнение требует дополнительных сил", – подчеркнул военный обозреватель.

Нельзя допустить заморозки конфликта

Бочкала добавил, что общался с британскими военными и экспертами, убежденными, что контрнаступление – это ключевое событие 2023 года. Для налогоплательщиков из США и Великобритании победы Украины является большой мотивацией. Поэтому очень важно добиться успеха в контрнаступлении.

"Если этого не произойдет в этом году, а прежде всего мы говорим о деоккупации Запорожской области и остальной Херсонской, то война может перейти в длительную войну, которая будет напоминать замороженные конфликты", – подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ