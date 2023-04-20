Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он отметил, что страны Запада хотят максимально подготовить Украину к контрнаступлению, чтобы война не превратилась в затяжной конфликт.
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Союзники помогают нам сделать контрнаступление успешным
По его словам, союзники Украины стремятся, чтобы контрнаступление ВСУ было как можно более успешным и стало переломным моментом в войне, после которого любые попытки России вернуть территории будут напрасны.
Если он не состоится или станет неэффективным, то это будет для коллективного Запада и США "эпик фейл". Мы понимаем, что российские оккупанты стремятся к этому,
– отметил Бочкала.
Роман Бочкала о новостях вокруг ожидаемого контрнаступления ВСУ: смотреть видео
Он добавил, что страны Запада, прежде всего США, понимают, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше фокус будет смещаться не в пользу Украины. В мире обостряются политические конфликты, которые могут перерасти в новые войны, как ситуация с Тайванем.
"Нужно различать контрнаступление и победу – это разные вещи. Для большинства украинцев победа – это деоккупация всей территории Украины, включая Крым. Если мы рассмотрим официальные заявления наших западных союзников, то увидим, что они также декларируют, что Крым – это Украина и его нужно деоккупировать. Но для выполнения этой задачи требуется не только очередной пакет военной помощи, а эта сложная и многокомпонентная задача и ее выполнение требует дополнительных сил", – подчеркнул военный обозреватель.
Нельзя допустить заморозки конфликта
Бочкала добавил, что общался с британскими военными и экспертами, убежденными, что контрнаступление – это ключевое событие 2023 года. Для налогоплательщиков из США и Великобритании победы Украины является большой мотивацией. Поэтому очень важно добиться успеха в контрнаступлении.
"Если этого не произойдет в этом году, а прежде всего мы говорим о деоккупации Запорожской области и остальной Херсонской, то война может перейти в длительную войну, которая будет напоминать замороженные конфликты", – подчеркнул он.
Контрнаступление ВСУ
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что есть 4 важные составляющие контрнаступления: достаточное количество оружия и боеприпасов, подготовка воинов ВСУ, удачное планирование и информационная составляющая.
- Контрнаступление Вооруженных Сил Украины точно состоится – убежден Министр обороны Алексей Резников и добавил, что государство общается максимально откровенно со своими гражданами.
- Украина получает от партнеров оружие и боеприпасы, но в то же время, чтобы эффективно прикрыть наши войска в воздухе, Украина нужны современные западные самолеты.