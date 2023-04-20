Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Він зазначив, що країни Заходу хочуть максимально підготувати Україну до контрнаступу, щоб війна не перетворилась у затяжний конфлікт.

Дивіться також "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

Союзники допомагають нам зробити контрнаступ успішним

За його словами, союзники України прагнуть, щоб контрнаступ ЗСУ був якомога успішніший та став переломним моментом у війні, після якого будь-які спроби Росії повернути території будуть марними.

Якщо він не відбудеться, або стане неефективним, то це буде для колективного Заходу та США "епік фейл". Ми розуміємо, що російські окупанти прагнуть цього,

– зазначив Бочкала.

Роман Бочкала про новини довкола очікуваного контрнаступу ЗСУ: дивитись відео

Він додав, що країни Заходу, насамперед США, розуміють, що чим довше триватиме війна, тим більше фокус зміщуватиметься не на користь України. У світі загострюються політичні конфлікти, які можуть перерости у нові війни, як от ситуація з Тайванем.

"Потрібно розрізняти контрнаступ і перемогу – це різні речі. Для більшості українців перемога – це деокупація всієї території України, включно з Кримом. Якщо ми розглянемо офіційні заяви наших західних союзників, то побачимо, що вони також декларують, що Крим – це Україна і його потрібно деокупувати. Але для виконання цього завдання потрібно не лише черговий пакет військової допомоги, а це складне й багатокомпонентне завдання і його виконання потребує додаткових сил", – наголосив військовий оглядач.

Не можна допустити замороження конфлікту

Бочкала додав, що спілкувався з британськими військовими та експертами, які переконані, що контрнаступ – це ключова подія 2023 року. Для платників податків з США та Великої Британії перемоги України є великою мотивацією. Тому дуже важливо досягнути успіху у контрнаступі.

"Якщо цього не станеться цього року, а перш за все ми говоримо про деокупацію Запорізької області та решти Херсонської, то війна може перейти у довготривалу війну, яка нагадуватиме заморожені конфлікти", – наголосив він.

Контрнаступ ЗСУ