Для главнокомандующего ВСУ самым тяжелым моментом стала битва за Мощун – село в Бучанском районе Киевской области. Об этом Сырский рассказал в видео, которое было опубликовано в телеграмм-канале Генштаба ВСУ.
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Какая битва стала для Сырского самой тяжелой
Это момент, когда Мощун фактически был частично оккупирован уже подразделениями российских десантников и морпехов, а на левом берегу Десны в то время стояли в готовности к переправе около 200 единиц вражеской техники,
– рассказал Сырский.
Затем украинские защитники увидели, как российская техника начала двигаться в направлении Гостомеля.
"Этот момент, наверное, был самый тяжелый, который я помню", – признался главнокомандующий.
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Он добавил, что в то время руководство думало о том, как удержать столицу.
"А понимание того, что мы можем победить, пришло чуть позже. Когда произошли бои на Бориспольской трассе, когда мы разбили колонну 6 танкового полка (России – 24 Канал). Тогда противник потерял около 30 единиц техники", – поделился Сырский.