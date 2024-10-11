Для головнокомандувача ЗСУ найважчим моментом стала битва за Мощун – село в Бучанському районі Київської області. Про це Сирський розповів у відео, яке було опубліковане в телеграм-каналі Генштабу ЗСУ.

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Яка битва стала для Сирського найважчою

Це момент, коли Мощун фактично був частково окупований уже підрозділами російських десантників і морпіхів, а на лівому березі Десни на той час стояли в готовності до переправи близько 200 одиниць ворожої техніки,

– розповів Сирський.

Потім українські захисники побачили, як російська техніка почала рухатися в напрямку Гостомеля.

"Цей момент, напевно, був найважчий, який я пам'ятаю", – зізнався головнокомандувач.

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Він додав, що на той час керівництво думало про те, як утримати столицю.

"А розуміння того, що ми можемо перемогти, прийшло трохи пізніше. Коли відбулися бої на Бориспільській трасі, коли ми розбили колону 6 танкового полку (Росії – 24 Канал). Тоді противник втратив близько 30 одиниць техніки", – поділився Сирський.