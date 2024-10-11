Такая цифра была озвучена по состоянию на 10 октября. Ее сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в документальной ленте в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Чем выгодна переброска российских войск

Свои войска Россия, по словам Сырского, перебросили с других направлений, где они вели наступательные действия.

Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений,

– так сказал он.

Главком также отметил, что переброска российских войск привела к ослаблению их группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской областях и Краматорском направлении.

"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", – добавил Сырский.

К слову, западные СМИ, анализируя ситуацию, говорят, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше. Там также добавляют, что ВСУ до сих пор не сталкивалась на этом направлении с любыми значительными проблемами с поставками, потому что россияне вели там лишь ограниченные контратаки и сосредоточили свои силы на продвижении на Востоке.