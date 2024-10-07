Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что пока россияне не смогли дать достаточный отпор ВСУ в Курской области, а Путин не собирается перебрасывать туда все силы, вместо этого имеет целью продолжать наступление в Донецкой области. Между тем Курская операция имеет для Украины важное политическое решение.

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Какую задачу не смогла выполнить российская армия до 7 октября

Руководитель Центра объяснил, что Курская операция имеет важное политическое значение для позиций Украины на Западе и изменения риторики в самом Кремле.

Между тем, по мнению Клочко, Путин не будет перебрасывать все российские силы на Курщину. Российский диктатор имеет цель выйти на границы Донецкой, возможно Запорожской и Херсонской областей.

Для Путина важно добиться успехов на этом направлении для того, чтобы ослабить Украину. По Курской области, он рассуждает, что этот вопрос рано или поздно сам решится,

– отметил руководитель Центра.

В то же время на Курщине россияне оказывают сопротивление, обстреливают позиции украинских военных из авиации, засыпают управляемыми авиационными бомбами. Оккупанты даже обстреливают собственные населенные пункты, что является нормой для страны-агрессора.

Заметьте! Представитель ОТГ "Северск" Вадим Мысник сообщил, что Россия перебрасывает новые силы на Курское направление. Однако этого недостаточно, чтобы достичь поставленных целей.

Украине нужно истощать россиян в Курской области и перебрасывать туда технику западных партнеров. Таким образом это станет весомым аргументом для возможных будущих переговоров с Россией.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Курская операция стала важным этапом войны. Она показала миру, что Украина может вытеснять войну в Россию. Кроме того, операция дала один из крупнейших взносов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена.