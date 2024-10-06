Видео блестящей работы наших защитников на Курском направлении показал СтратКом ВСУ. На обнародованных кадрах видно, как ярко горит вражеская техника.

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Силы обороны уничтожают вражескую технику на Курском направлении

На территории Курской области по врагу мощно отработали бойцы 41-й отдельной механизированной бригады. В видео, которое показал СтратКом ВСУ, можно увидеть красивую картину – уничтожены российские танки в пламени.

На Курщине горячо: "подъем температуры" для врага организован бойцами 41-й отдельной механизированной бригады,

– говорится в сообщении.

В Курской области ВСУ ликвидируют российские танки: смотрите видео

К слову, бойцы 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили российский танк до тла с помощью FPV-дрона и показали соответствующее видео в сети. Посмотреть работу украинских защитников можно по ссылке.