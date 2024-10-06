Так на этот раз по противнику мощно отработала 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада. Бойцы уничтожили российский дрон до тла с помощью FPV-дрона и показали соответствующее видео в сети.

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Украинские бойцы уничтожили российский танк

В бригаде рассказали, что еще один вражеский "железный монстр" уничтожен благодаря мастерству операторов дронов и отважности защитников. Бойцы пообещали продолжать стоять на защите родной земли.

Очередной вражеский штурм – очередной успех бойцов 60 омбр! ФПВ дрон ББпС "Vidarr" точно нацелился на вражеский танк и нанес сокрушительный удар. Взрыв был настолько мощным, что его, видимо, увидели даже на МКС,

– говорится в сообщении защитников.

Они также обнародовали кадры, на котором видно как вражеский танк взрывается вдребезги.

FPV-дрон феерично уничтожил российский танк: смотрите видео

К слову, Таврические десантники отбили очередной массированный российский штурм на Кураховском направлении. Оккупанты бросили 10 единиц бронетехники, чтобы прорвать нашу оборону в районе села Константиновка. Однако наши воины разбили захватчиков еще на подступах.