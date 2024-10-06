Так цього разу по противнику потужно відпрацювала 60 окрема механізована Інгулецька бригада. Бійці знищили російський дрон до тла за допомогою FPV-дрону та показали відповідне відео у мережі.

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Українські бійці знищили російський танк

У бригаді розповіли, що ще один ворожий "залізний монстр" знищений завдяки майстерності операторів дронів та відважності захисників. Бійці пообіцяли продовжувати стояти на захисті рідної землі.

Черговий ворожий штурм – черговий успіх бійців 60 омбр! ФПВ дрон ББпС "Vidarr" точно націлився на ворожий танк і завдав нищівного удару. Вибух був настільки потужним, що його, мабуть, побачили навіть на МКС,

– йдеться у повідомленні захисників.

Вони також оприлюднили кадри, на якому видно як ворожий танк вибухає на друзки.

FPV-дрон феєрично знищив російський танк: дивіться відео

До слова, Таврійські десантники відбили черговий масований російський штурм на Курахівському напрямку. Окупанти кинули 10 одиниць бронетехніки, щоб прорвати нашу оборону в районі села Костянтинівка. Однак наші воїни розбили загарбників ще на підступах.