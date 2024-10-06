Відео блискучої роботи наших захисників на Курському напрямку показав СтратКом ЗСУ. На оприлюднених кадрах видно, як яскраво горить ворожа техніка.

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Сили оборони знищують ворожу техніку на Курському напрямку

На території Курської області по ворогу потужно відпрацювали бійці 41-ї окремої механізованої бригади. У відео, яке показав СтратКом ЗСУ, можна побачити гарну картину – знищені російські танки у полум'ї.

На Курщині гаряче: "підйом температури" для ворога організований бійцями 41-ї окремої механізованої бригади,

– йдеться у повідомленні.

У Курській області ЗСУ ліквідовують російські танки: дивіться відео

До слова, бійці 60 окремої механізованої Інгулецької бригади знищили російський танк до тла за допомогою FPV-дрону та показали відповідне відео у мережі. Переглянути роботу українських захисників можна за посиланням.