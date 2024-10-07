Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що поки росіяни не змогли дати достатню відсіч ЗСУ в Курській області, а Путін не збирається перекидати туди всі сили, натомість має за мету продовжувати наступ в Донецькій області. Тим часом Курська операція має для України важливе політичне рішення.

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Керівник Центру пояснив, що Курська операція має важливе політичне значення щодо позицій України на Заході та зміни риторики в самому Кремлі.

Тим часом, на думку Клочка, Путін не буде перекидати всі російські сили на Курщину. Російський диктатор має мету вийти на кордони Донецької, можливо Запорізької та Херсонської областей.

Для Путіна є важливо домогтися успіхів на цьому напрямку для того, щоб послабити Україну. Щодо Курської області, він розмірковує, що це питання рано чи пізно само вирішиться,

– зазначив керівник Центру.

Водночас на Курщині росіяни чинять спротив, обстрілюють позиції українських військових з авіації, засипають керованими авіаційними бомбами. Окупанти навіть обстрілюють власні населені пункти, що є нормою для країни-агресорки.

Зауважте! Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомив, що Росія перекидає нові сили на Курський напрямок. Однак цього недостатньо, щоб досягти поставлених цілей.

Україні потрібно виснажувати росіян в Курській області та перекидати туди техніку західних партнерів. У такий спосіб це стане вагомим аргументом для можливих майбутніх переговорів з Росією.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Курська операція стала важливим етапом війни. Вона показала світові, що Україна може витискати війну в Росію. Крім того, операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону.