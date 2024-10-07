Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що потрапляння КАБів на російську територію пов'язано з загальним комплексом проблем, які має ворог. Також на Курщині бійці 41-ї окремої механізованої бригади знищили російські танки.

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ЗСУ прикули увагу до Курської області

До початку операції України в Курській області саме звідси росіяни запускали керовані авіаційні бомби по території України.

Там були випадки, коли бомби падали на російській території. Противник здійснював пуски в полях, у степах, і завдяки цьому йому вдавалося приховати падіння цих бомб. Навіть якщо відбувалась зміна їхньої траєкторії і вони падали в населених пунктах, Росія могла виправдатися, що це, мовляв, "уламки ракет",

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Коли розпочались бойові дії на Курщині, вони показали, що Росія немає серйозних льотних шляхів для своєї авіації чи плацдармів для того, щоб її масовано застосовувати. Ворогу, за словами Тимочко, довелося в багатьох випадках змінювати льотні шляхи, будувати інші для того, щоб авіація не потрапляла під удар систем ППО України на території Росії, або зменшувати час перебування в повітрі.

Тому прискорені процеси підготовки до пуску КАБів впливають і на якість їхнього виконання,

– зауважив Тимочко.

Важливо, що українські війська на цьому напрямку прикули увагу міжнародної спільноти. Зараз більше проводиться розвідувальних дій, зокрема, зі супутників, і більше з'являється фото та відео свідоцтв того, що відбувається у Курській області.

Завдяки цьому чиннику, на його думку, росіянам зараз набагато важче приховувати удари по власній території своїми ж бомбами.

Крім того, на Курщині відбувається мобільна війна – там немає характерних ознак повноцінних бойових дій, як на території України, коли будуються лінії оборони, війська наступають широкими фронтами.

Тому росіяни можуть отримувати інформацію щодо розташування українських сил з запізненням і бити по своїх населених пунктах, коли там вже немає ЗСУ,

– відзначив Іван Тимочко.

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Зверніть увагу! Генеральний штаб ЗСУ повідомив 6 жовтня, що ворог по власній Курській області, де триває операція Сил оборони України, завдав 15 авіаударів, застосувавши 21 керовану авіабомбу.