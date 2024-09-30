Про це повідомили у Forbes. Колона російських військових застрягла в протитанкових пастках.

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Що відомо про невдачу росіян у Курській області

Російські окупанти здійснили невдалу атаку наприкінці минулого тижня, націлену на Пльохово. Цей населений пункт був звільнен ЗСУ під час Курської операції.

Журналісти зазначили, що на околицях цього населеного пункту розташовані дві ключові оборонні споруди, збудовані росіянами: протитанкові пастки та комплекс піхотних траншів.

Російська колона застрягла в протитанкових пастках – траншеї та лінії бетонних загороджень, які росіяни побудували перед українським заходом у Курську область на початку серпня,

– говориться у повідомленні.

Крім того, український журналіст Юрій Бутусов повідомив у соціальних мережах, що в районі села Пльохово оператори дронів 129-ї бригади Територіальної оборони "надали урок російським окупантам та їх техніці, знищивши десятки бронемашин та ліквідувавши особовий склад противника".

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Нагадаємо, що на Курщині дезертували 15 російських військових, відмовившись йти в черговий штурм, що свідчить про деморалізацію армії ворога.