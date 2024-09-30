Зокрема, вони про це розповіли у понеділок, 30 вересня. Також вони оприлюднили відповідні кадри.

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ЗСУ спалили позицію росіян на Курщині

Українські бійці ударної групи "Чорний Лебідь" з 225-ї бригади показали відео, як спалили позицію російських військ в Курській області.

Вони зазначили, що просуваються далі на Курщині.

По-перше, це має гарний вигляд; по-друге, на фоні грає кльова музика; але найголовніше – ми спалили позицію росіян на Курському напрямку і просуваємося далі. Гори, гори ясно,

– ідеться в повідомленні українських військових.

Як українські бійці спалили позиції росіян на Курському напрямку: дивіться відео