В частности, они об этом рассказали в понедельник, 30 сентября. Также они обнародовали соответствующие кадры.

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ВСУ сожгли позицию россиян на Курщине

Украинские бойцы ударной группы "Черный лебедь" из 225-й бригады показали видео, как сожгли позицию российских войск в Курской области.

Они отметили, что продвигаются дальше на Курщине.

Во-первых, это имеет хороший вид; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное – мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше. Горы, горы ясно,

– говорится в сообщении украинских военных.

Как украинские бойцы сожгли позиции россиян на Курском направлении: смотрите видео