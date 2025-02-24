Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.

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Что сказал Трамп об условии для мирного соглашения

Дональд Трамп отметил, что после того, как он стал президентом США, он вышел на связь с Владимиром Путиным, и, по его словам, российская сторона проявила "большое уважение" и "желание прекратить эту войну".

Президент США отметил, что с американской стороны уже работает группа, которая работает над тем, чтобы прекратить войну в Украине.

Это или прекращение огня, или соглашение (о мире – 24 Канал). Я хотел бы, чтобы сразу было соглашение, но обычно сначала идет остановка огня, а потом достижение соглашения,

– резюмировал Трамп.

Он также отметил, что посмотрим, удастся ли Соединенным Штатам сделать это очень быстро.