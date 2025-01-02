Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместный брифинг главы МИД Турции Хакана Фидана с министром иностранных дел Бельгии Бернаром Квинтином в Анкаре.

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Что сказал глава МИД Турции о мире в Украине

Хакан Фидан заявил, что он вместе со своим бельгийским коллегой обсудил региональные вопросы, в частности ситуацию в Украине.

Мы, безусловно, стремимся к скорейшему прекращению огня и достижению мира. Война, происходящая в центре Европы в 21-м веке, должна завершиться как можно скорее,

– сказал он.

Глава МИД Турции отметил, что кризисы, вызванные этой войной, включая миграционные, экономические и другие, должны прекратиться. Фидан также подчеркнул, что эти мысли он и Бернар Квинтин выразили во время их переговоров.

К слову, Фахреттин Алтун, руководитель отдела коммуникаций и сотрудничества со СМИ в администрации президента Турции, заявлял, что Анкара готова поддержать мирные переговоры между Россией и Украиной.

Турецкий политик отметил, что Турция уже выступала посредником в различных соглашениях обоих государств, а его руководство будет рад, если Стамбул станет местом для заключения мира.