Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільний брифінг глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з міністром закордонних справ Бельгії Бернаром Квінтіном в Анкарі.

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Що сказав глава МЗС Туреччини про мир в Україні

Хакан Фідан заявив, що він разом зі своїм бельгійським колегою обговорив регіональні питання, зокрема ситуацію в Україні.

Ми, безумовно, прагнемо до якнайшвидшого припинення вогню та досягнення миру. Війна, що відбувається в центрі Європи у 21-му столітті, має завершитися якомога швидше,

– сказав він.

Глава МЗС Туреччини наголосив, що кризи, спричинені цією війною, включно з міграційними, економічними та іншими, повинні припинитися. Фідан також підкреслив, що ці думки він та Бернар Квінтін висловили під час їхніх переговорів.

До слова, Фахреттін Алтун, керівник відділу комунікацій та співпраці зі ЗМІ в адміністрації президента Туреччини, заявляв, що Анкара готова підтримати мирні переговори між Росією та Україною.

Турецький політик зазначив, що Туреччина вже виступала посередником у різних угодах обох держав, а його керівництво буде радим, якщо Стамбул стане місцем для укладення миру.