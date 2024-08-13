Советник руководителя ОП заявил, что есть только два пути окончания войны и возвращения России к пониманию, что такое правила. Михаил Подоляк четко объяснил, о чем именно идет речь.

Обратите внимание Курск был началом для Путина и станет финалом, – Зеленский

Подоляк о двух путях окончания войны

Чиновник отметил, что Курская, как и любая другая пограничная область России, – это квинтэссенция того типа умышленно подлой войны, которой всегда отдают предпочтение россияне. Это война без правил ведения войны.

Россия использует свои территории для расположения артиллерии, РСЗО, небольших авиационных баз, пусковых установок баллистики для масштабных ударов по гражданскому населению Украины. Впрочем, оккупанты убеждены, что их территория неформально "неприкосновенна", поэтому никто не будет разрушать логистику и инфраструктуру войны на территории страны-агрессора.

Сегодня Украина показывает, что это не так. И что есть только два пути к окончанию войны и возвращению России к пониманию, что такое правила войны,

– подчеркнул Подоляк.

Объяснил, что первый – это разрушение той же инфраструктуры войны сухопутными операциями. Именно то, что в силах Украины, и что нужно для обязательной защиты нашего населения в приграничных областях.

Второй – задача дальнобойных ударов в глубину России. Масштабных и регулярных. Но для этого нужно много ракет и окончательный отказ от неформальных запретов использовать эти ракеты по территории России,

– отметил советник Ермака.

Заметим, накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал, что на следующей Ставке министр обороны и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности.