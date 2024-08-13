Радник керівника ОП заявив, що є тільки два шляхи закінчення війни та повернення Росії до розуміння, що таке правила. Михайло Подоляк чітко пояснив, про що саме йдеться.

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Подоляк про два шляхи закінчення війни

Посадовець зауважив, що Курська, як і будь-яка інша прикордонна область Росії, – це квінтесенція того типу зумисно підлої війни, якій завжди віддають перевагу росіяни. Це війна без правил ведення війни.

Росія використовує свої території для розташування артилерії, РСЗВ, невеликих авіаційних баз, пускових установок балістики для масштабних ударів по цивільному населенню України. Втім, окупанти переконані, що їхня територія неформально "недоторканна", тож ніхто не руйнуватиме логістику та інфраструктуру війни на території країни-агресора.

Сьогодні Україна показує, що це не так. І що є лише два шляхи до закінчення війни та повернення Росії до розуміння, що таке правила війни,

– підкреслив Подоляк.

Пояснив, що перший – це руйнування тієї-таки інфраструктури війни сухопутними операціями. Саме те, що в силах України, і що потрібно для обов'язкового захисту нашого населення у прикордонних областях.

Другий – завдання далекобійних ударів у глибину Росії. Масштабних і регулярних. Але для цього потрібно багато ракет та остаточна відмова від неформальних заборон використовувати ці ракети по території Росії,

– зауважив радник Єрмака.

Зауважимо, напередодні у вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів, що на наступній Ставці міністр оборони та представники дипломатичної служби повинні представити відповідний перелік кроків щодо далекобійності.