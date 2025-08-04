О главных событиях дня по состоянию на 4 августа, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение украинских военных, рассказывает 24 Канал.

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Главные события на 4 августа

03:30, 4 августа

Взрывы слышали в Киевской области

В Киевской областной военной администрации предупредили о работе сил ПВО в регионе.

02:00, 4 августа

В Одессе и области прогремели взрывы

Около 01:29 Геннадий Труханов сообщил об угрозе применения БпЛА. Впоследствии в городе, по его словам, было шумно. Информации о возможных последствиях атаки он не указал.