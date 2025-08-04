О главных событиях дня по состоянию на 4 августа, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение украинских военных, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Россия снова атакует "Шахедами": где есть опасность удара
Главные события на 4 августа
В Киевской областной военной администрации предупредили о работе сил ПВО в регионе. Около 01:29 Геннадий Труханов сообщил об угрозе применения БпЛА. Впоследствии в городе, по его словам, было шумно. Информации о возможных последствиях атаки он не указал.03:30, 4 августа
Взрывы слышали в Киевской области02:00, 4 августа
В Одессе и области прогремели взрывы
В Киевской областной военной администрации предупредили о работе сил ПВО в регионе.
Около 01:29 Геннадий Труханов сообщил об угрозе применения БпЛА. Впоследствии в городе, по его словам, было шумно. Информации о возможных последствиях атаки он не указал.