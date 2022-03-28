Война в Украине унесла жизни по меньшей мере 1 119 гражданских, еще 1 790 ранены, – ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о количестве погибших гражданских людей в войне России против Украины.

По состоянию на 26 марта 2022 года известно о 2 909 гражданских, из которых 1 119 погибли, а 1 790 – ранены.

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Однако в ООН считают, что на самом деле цифры гораздо выше. Поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения.

Это касается Мариуполя, Волновахи, Изюма, Северодонецка, Рубежного, Тростянца, откуда есть сообщения о многочисленных жертвах гражданского населения.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения. В том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – сообщили в сводке.

Кроме того, отметили, что по состоянию на 8 утра 27 марта погибли 139 детей и ранены 205.

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