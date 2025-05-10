О главных новостях 10 мая, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.
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ЕС поддержал 30-дневное перемирие
В Европейском Союзе поддержали идею о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией. Призвали Москву полностью прекратить огонь минимум на месяц.
В Киев направляются европейские лидеры
О своем визите в столицу Украины сообщил новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Вместе с ним в Киев направляются Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Дональд Туск.
МИД вызвал послов стран, которые были представлены на параде в Москве
9 мая в Министерство иностранных дел были приглашены ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве. Дипломатам был высказан демарш.
Воздушное пространство над Капустиным Яром закроют
Российский NOTAM-центр сообщил о временном закрытии воздушного пространства над территорией, где расположен Капустин Яр.
Именно с этого полигона россияне пускали по Украине ракету "Орешник".