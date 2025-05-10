Про головні новини 10 травня, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.
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ЄС підтримав 30-денне перемир'я
В Європейському Союзі підтримали ідею про 30-денне перемир'я між Україною та Росією. Закликали Москву повністю припинити вогонь щонайменше на місяць.
До Києва прямують європейські лідери
Про свій візит до столиці України повідомив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Разом з ним до Києва прямують Еммануель Макрон, Кір Стармер і Дональд Туск.
МЗС викликало послів країн, які були представлені на параді у Москві
9 травня до Міністерства закордонних справ були запрошені низка акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді в Москві. Дипломатам був висловлений демарш.
Повітряний простір над Капустиним Яром закриють
Російський NOTAM-центр повідомив про тимчасове закриття повітряного простору над територією, де розташований Капустин Яр.
Саме з цього полігону росіяни пускали по Україні ракету "Орешник".