За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара. Кроме того, оккупанты совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.
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ВСУ отразили три атаки оккупантов
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине и Клещиевке и Марьинке Донецкой области.
Кроме того, россияне продолжают нести потери. В Генштабе ВСУ рассказали, что 7 декабря в результате огневого поражения районов сосредоточение оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными.
Сообщается, что уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.
Оккупанты свозят "трехсотых" в противотуберкулезный диспансер
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне развернули на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь, полностью заполненный ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
Кроме того, в ВСУ рассказали, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов захватчиков.
Какая ситуация на направлениях
- Российские военные ведут обстрелы на Северском, Слобожанском, Лиманском и Запорожском направлениях. Россияне обстреливают населенные пункты из минометов, артиллерии и танков.
- В то же время противник обороняется на Купянском, Херсонском и Новопавловском направлениях. Там россияне тоже ведут обстрелы.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попытки наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 25 населенных пунктов.