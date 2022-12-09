За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара. Кроме того, оккупанты совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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ВСУ отразили три атаки оккупантов

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине и Клещиевке и Марьинке Донецкой области.

Кроме того, россияне продолжают нести потери. В Генштабе ВСУ рассказали, что 7 декабря в результате огневого поражения районов сосредоточение оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными.

Сообщается, что уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.

Обратите внимание. В течение 7 – 8 декабря в оккупированном Бердянске дважды раздавались сильные взрывы на авиабазе оккупантов.

Оккупанты свозят "трехсотых" в противотуберкулезный диспансер

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне развернули на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь, полностью заполненный ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Кроме того, в ВСУ рассказали, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов захватчиков.

Какая ситуация на направлениях