За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари. Крім того, окупанти здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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ЗСУ відбили три атаки окупантів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

Крім того, росіяни продовжують зазнавати втрат. У Генштабі ЗСУ розповіли, що 7 грудня внаслідок вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими.

Повідомляється, що знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.

Зверніть увагу. Протягом 7 – 8 грудня в окупованому Бердянську двічі лунали сильні вибухи на авіабазі окупантів.

Окупанти звозять "трьохсотих" у протитуберкульозний диспансер

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни розгорнули на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" шпиталь, який повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Крім того, у ЗСУ розповіли, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.

Яка ситуація на напрямках