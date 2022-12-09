За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари. Крім того, окупанти здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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ЗСУ відбили три атаки окупантів
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.
Крім того, росіяни продовжують зазнавати втрат. У Генштабі ЗСУ розповіли, що 7 грудня внаслідок вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими.
Повідомляється, що знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.
Окупанти звозять "трьохсотих" у протитуберкульозний диспансер
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни розгорнули на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" шпиталь, який повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.
Крім того, у ЗСУ розповіли, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.
Яка ситуація на напрямках
- Російські військові ведуть обстріли на Сіверському, Слобожанському, Лиманському та Запорізькому напрямках. Росіяни обстрілюють населені пункти з мінометів, артилерії й танків.
- Водночас противник обороняється на Куп'янському, Херсонському та Новопавлівському напрямках. Там росіяни також ведуть обстріли.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 25 населених пунктів.