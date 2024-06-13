О главных новостях 13 июня, ситуации на поле боя и не только, новых военных преступлениях оккупантов, успехах украинских защитников и защитниц – в материале 24 Канала.

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07:09, 13 июня В Белгородской области произошло аварийное отключение Российский губернатор заявил об отключении электроэнергии в Белгородском районе. Без света по меньшей мере 15 населенных пунктов. Причину аварии оккупанты не разглашали. Впрочем, Гладков заявил, что аварийные бригады начнут устранение последствий только после согласования с министерством обороны России.

06:49, 13 июня Британия на саммите G7 объявит о выделении новой помощи Украине Премьер Риши Сунак на саммите "Большой семерки" в Италии объявит о выделении помощи Украине. Она будет в размере 242 миллиона фунтов стерлингов, что в долларовом эквиваленте составляет примерно 309 миллионов. Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

03:09, 13 июня Буданов ответил, возможно ли наступление оккупантов на Сумщине Глава ГУР заявил, что на Сумщине сейчас идут пограничные попытки россиян дестабилизировать ситуацию, вылазки того. Но все необходимые меры уже приняты, такого масштаба, как произошло, уже нет.

02:04, 13 июня Отец 9-летней девочки, которую нашли мертвой в Германии, записал видео Отец Валерии обратился ко всем неравнодушным с просьбой помочь. Он не верит в смерть ребенка и надеется вернуть обеих дочерей в Украину. Отец погибшей Валерии попросил о помощи: смотрите видео

01:00, 13 июня В BBC назвали худший сценарий по отключениям для Украины зимой Журналисты BBC прогнозируют прохождение зимы 2024/2025 для Украины на основе данных ДТЭК. Речь идет об угрозе до 20 часов без света из-за обстрелов и энергодефицита.